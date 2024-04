Reinaldo Yasaki relembra amizade com D’Black: ‘Saudades’ O especialista do Canta Comigo 6 publicou uma mensagem fofa para o amigo nas redes sociais

O jurado é otorrinolaringologista, médico responsável por cuidar da voz dos cantores (Antonio Chahestian/RECORD)

Dr. Rei é presença marcante no painel de jurados do Canta Comigo! Além de arrasar na escolha dos ternos e gravatas-borboleta, ele dá um show de carisma a cada episódio e é adorado pelos colegas artistas. Reinaldo postou uma prova disso em suas redes sociais, ao compartilhar sobre sua amizade com o cantor D’Black.

Na publicação, o cantor escreveu um recadinho: “Dr. Rei, a única coisa maior que seu talento como médico, é o amor com que você conduz sua vida”. Por cuidar da voz de D’Black, o otorrino acabou virando amigo do artista, e disse nas redes sociais: “Saudades do Vinicius D’Black! Estou esperando você para o seu check-up!”

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

