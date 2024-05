Saimon Bola diverte os fãs com ‘edição especial’ do Canta Comigo nas redes sociais O jurado filmou cenas super divertidas dos bastidores do sétimo episódio

Alto contraste

A+

A-

Bola registra momentos inusitados do programa para os seguidores (Antonio Chahestian/RECORD)

As gravações do Canta Comigo sempre rendem momentos engraçados nos bastidores! Saimon Bola registra cada trechinho do dia a dia do programa para fazer seu próprio reality. O jurado reúne cenas divertidas e inusitadas dos amigos, e a edição fica um show à parte com legendas e cortes precisos.

Ele começa mostrando a “fominha” dos especialistas ao chegarem nos estúdios, faz piada com os amigos e captura cada detalhe, como a tentativa da produtora de colocar ordem na bagunça dos 100 jurados no intervalo das gravações.

Bola intitulou o episódio como “eles não andam conosco”, uma brincadeira envolvendo os campeões do programa, Anna Maz, Helleno e Franson, que estavam caminhando juntos para tirar fotos.

Confira o vídeo completo:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Pretinho nada básico! Veja os looks incríveis do sétimo episódio do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O pessoal caprichou no visual tirando as peças escuras do armário! Candidatos e jurados arrasaram com tons de preto, muito brilho e tendências de moda. Inspire-se!