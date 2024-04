Só no passinho! Especialistas brilham na coreografia de ‘Perna Bamba’ Parceria entre Leo Santana e Parangolé fez os jurados do Canta Comigo 6 caírem na dança

O reality musical tem os jurados mais animados do Brasil! (Antonio Chahestian/RECORD)

Com um molejo de dar inveja em qualquer dançarino de axé, o quarteto de jurados do Canta Comigo 6 botou para quebrar ao som de Perna Bamba, hit de Leo Santana e Parangolé! André Marinho, Lorena Tucci, Saimon Bola e Vitor Federado fizeram a coreografia do sucesso e compartilharam nas redes oficiais do reality.

A música foi lançada no final do ano passado, mas voltou a bombar com tudo no Brasil e no exterior em 2024. Se você ainda não sabe o passinho, aprenda com os nossos especialistas!

Dá uma olhada:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre todos os especialistas:

