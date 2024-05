Thais Kiwi vence o sétimo Duelo de Jurados do Canta Comigo A jurada dominou o samba e garantiu 54% dos votos do público

Ela arrasou nos vocais e conquistou o troféu! (Antonio Chahestian/RECORD)

A hora de enfrentar o palco do Canta Comigo e a votação do público chegou para Angélica Sansone e Thais Kiwi! As juradas encantaram o painel e os fãs cantando “Samba no Pé”! Após um Duelo de Jurados surpreendente, Thais venceu a disputa com 54% dos votos e se tornou a sétima campeã da temporada. Curtiu?

O público já está viciado nos embates entre os especialistas e gasta o dedo na hora de votar! Entre os vencedores, estão nomes de peso, como Helleno, Igor Godoi, Thalita Pertuzatti, Robinson Monteiro, Tali e Allan Vilches.

Neste domingo (26), as juradas mostraram toda a potência vocal no embate, resultando em um show incrível. Quem começou os trabalhos foi Angélica, cantando Acreditar, Não Deixe o Samba Morrer e Coração em Desalinho. Já Thais, escolheu Coisinha do Pai, Sonho Meu e Tá Escrito. O painel babou no espetáculo!

Assista à apresentação:

Quem deve vencer o Duelo dos Jurados deste domingo (26), Angélica Sansone ou Thais Kiwi? Nossas especialistas BRILHARAM no tema "Samba no Pé" ✨ #CantaComigo pic.twitter.com/LDvJwAiKhm — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 26, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

1 / 17 google-news

