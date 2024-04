O quanto você está preparado para a estreia de Canta Comigo 6?

Carisma, autenticidade, coragem e talento são algumas das características necessárias para levantar os 100 jurados do painel de especialistas do Canta Comigo. O reality musical da RECORD é a versão nacional do britânico All Together Now (Todos Juntos Agora), e estreia em breve a sua sexta temporada. Mas, enquanto o grande dia não chega, que tal conhecer algumas curiosidades sobre o programa?