Rodrigo Faro compartilha momento com a caçula ao som de Bon Jovi: ‘Tal pai, tal filha’ Apresentador do Canta Comigo ainda simulou um bate-cabeça com a menina na empolgação da música; confira!

Helena e Rodrigo Faro agitam web cantando música da banda Bon Jovi (Reprodução/Instagram)

Ao som de You Give Love A Bad Name, de Bon Jovi, Rodrigo Faro apareceu nas redes sociais acompanhado pela caçula, Helena, que dançou e cantou a música. O apresentador do Canta Comigo ainda destacou na legenda do vídeo que ela, apesar de 11 anos, tem o estilo musical parecido com o pai.

Helena chama tanta atenção com sua dança que até o próprio pai se impressiona. No final, os dois, como bons amantes do rock, simulam um “bate-cabeça”.

Os fãs da banda e do apresentador agitaram os comentários da publicação. “Aí tem bom gosto”, escreveu um seguidor. Outra internauta se impressionou com o vídeo e comentou: “Tal pai, tal filha”.

Confira a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.