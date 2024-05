Talento no DNA! Grazi Medori e Claudya dividem o painel de especialistas no Canta Comigo 6 O episódio deste domingo (19) promete trazer música boa, histórias emocionantes e um grande encontro de mãe e filha!

Cantora Claudya e Grazi Medori compõem a banca de jurados do Canta Comigo 6, neste domingo (19) (Antonio Chahestian/RECORD)

No episódio do Canta Comigo 6 deste domingo (19), a Cantora Claudya, que é mãe da jurada e também cantora Grazi Medori estarão juntas no painel de especialistas. Quem conhece o talento dessa família já sabe que encontro tem tudo para ser incrível e, claro, trazer dicas incríveis para os candidatos que buscam um lugar ao sol.

A convidada especial tem 55 anos de carreira, gravou mais de 20 discos e se tornou recordista de vendas. Entre os sucessos, está a música Deixa eu dizer.

Criada no meio da música, Grazi, que já participou de outros realities musicais e foi finalista do The Four da RECORD, está lançando um disco com canções de Marcos Valle e tem uma cadeira cativa no painel do reality musical da emissora.

Ainda no episódio, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados!

Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.