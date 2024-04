CEO do Grupo RECORD recebe Julio Casares na sede da emissora Presidente do São Paulo Futebol Clube esteve em almoço com Marcus Vieira e o Superintendente Comercial Multiplataforma da RECORD nesta segunda (29)

Alto contraste

A+

A-

O Superintendente Comercial Multiplataforma, Alarico Assumpção; o presidente do São Paulo, Julio Casares; o CEO do Grupo RECORD, Marcus Vieira, e o diretor-geral de produção Mafran Dutra O Superintendente Comercial Multiplataforma, Alarico Assumpção; o presidente do São Paulo, Julio Casares; o CEO do Grupo RECORD, Marcus Vieira, e o diretor-geral de produção Mafran Dutra (Divulgação)

Nesta segunda (29), o CEO do Grupo RECORD, Marcus Vieira, recebeu o presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, e o Superintendente Comercial Multiplataforma da RECORD, Alarico Assumpção na emissora.

Esteve também na reunião, o diretor-geral de produção da RECORD, Mafran Dutra. O grupo participou de um almoço na sede, localizada no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

Sobre o Grupo RECORD

Com sete décadas de história, a RECORD é a emissora mais antiga em atividade no país. Seu alcance ultrapassa as fronteiras brasileiras e chega a mais de 150 países a partir da atuação da RECORD Internacional. A partir de 2007, o grupo foi ampliado, com a criação de novas empresas: a RECORD NEWS, canal de notícias com maior número de telespectadores do País; e o R7.com, um dos principais portais de conteúdo do Brasil, lançado em 2009.