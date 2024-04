Adolescente é morto ao ser atingido durante tiroteio em comunidade da zona norte do Rio Segundo testemunhas, Yago estava com fone de ouvido quando passava pelo local durante uma operação

Durante uma operação em Manguinhos, na zona norte do Rio, um adolescente identificado como Yago Farias, de 17 anos, foi morto ao ser atingido por uma bala perdida. O adolescente foi socorrido para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, Yago estava com fone de ouvido quando passava pelo local e não teria escutado o barulho dos tiros. Ainda na ação, um criminoso identificado como José Henrique da Silva Dantas, conhecido como "Dentinho", foi ferido e encontrado morto num valão da comunidade do Jacarezinho, na mesma região. Os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola com ele.