Bandidos com fuzil invadem condomínio na zona norte do Rio Ao menos quatro homens participaram da tentativa de assalto; prédio fica próximo ao 16º Batalhão da PM

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bandidos com fuzil invadiram um condomínio na Penha, zona norte do Rio. As câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Eles aproveitaram o momento que um morador entrava no local, mas fugiram ao se assustar com o barulho do carro que bateu contra a mureta. O prédio fica próximo ao 16º Batalhão da Polícia Militar. Os moradores da vizinhança já instalaram concertinas e câmeras nos muros, mas a violência continua.