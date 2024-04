Corpo de empresário morto a pauladas por barraqueiros é enterrado no RJ Rodrigo Pereira foi agredido após um desentendimento por espaço na areia e consumação. Três envolvidos foram presos

O corpo do empresário morto a pauladas por barraqueiros em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio, foi enterrado. Rodrigo Pereira foi agredido após um desentendimento por espaço na areia e consumação. Três envolvidos no caso foram presos.