Estudante de odontologia morto durante assalto no Recreio dos Bandeirantes é sepultado Câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que Lucas Meirelles tentou defender a namorada

Amigos e familiares se despediram do estudante de odontologia Lucas Meirelles, de 27 anos, baleado quando chegava em casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que Lucas tentou defender a namorada e acabou sendo morto. O casal foi socorrido e levado ao hospital, mas o jovem não resistiu. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). O assaltante ainda não foi identificado.