Grávida é agredida e ameaçada com facão pelo pai do bebê no RJ; briga foi filmada O suspeito do crime estava alcoolizado e sumiu após o ocorrido. A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio

Uma mulher, no oitavo mês de gestação, foi agredida e ameaçada com um facão, na Baixada Fluminense, pelo pai do bebê. O suspeito do crime estava alcoolizado e sumiu após o ocorrido. A briga, ocorrida no último dia 20, foi filmada. A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio.