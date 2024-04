Homem é preso após forjar o próprio sequestro no Rio de Janeiro

Alto contraste

Um homem foi preso após forjar próprio sequestro no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, David da Silva, de 25 anos, enviou um vídeo para família simulando seu sequestro e exigindo o valor do resgate. As investigações apontaram que o jovem tinha uma dívida por conta de apostas online. Na primeira tentativa do suposto resgate, ele pediu R$ 100 mil, depois caiu para R$ 40 mil e, por fim, acabou desistindo. Para dar mais credibilidade ao golpe, David contratou um comparsa para emprestar a conta bancária para receber o pagamento do resgate e até agredi-lo. Um vídeo chegou a ser enviado para a família como prova de vida. David vai responder por estelionato sem direito a fiança, e o comparsa também vai ser indiciado.