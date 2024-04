Homem é preso por receptação e clonagem de carros em Madureira, zona norte do Rio Rafael Barbosa Gomes era monitorado por setores das polícias Civil e Rodoviária Federal

Um homem foi preso por receptação e clonagem de carros em Madureira, zona norte do Rio. Rafael Barbosa Gomes era monitorado pelo setor de inteligência das polícias Civil e Rodoviária Federal. De acordo com as investigações, ele era responsável pela receptação de veículos roubados e pela revenda. Rafael já possui passagem por receptação. Os agentes trabalham para identificar outros integrantes da mesma quadrilha, além dos clientes da organização criminosa.