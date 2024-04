Milicianos são presos em boate na zona oeste do Rio Cláudio Rocha, conhecido como "Cara de ferro", é apontado como chefe do grupo criminoso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia prendeu dois milicianos após um tiroteio em uma boate de Curicica, na zona oeste do Rio. Cláudio Rocha, conhecido como "Cara de ferro", é apontado como chefe da milícia. Ele é considerado um dos bandidos mais procurados da zona oeste e estava acompanhando do número dois da hierarquia, conhecido como "Andinho". Durante o confronto, dois seguranças que faziam a escolta dos milicianos foram mortos. Em novembro de 2023, a polícia prendeu Osmar Silva, conhecido como "Novinho", que tinha subido na hierarquia do comando do grupo que atua na região.