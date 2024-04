Morador do Rio desaparece em viagem com a família para o Sul Fluminense Há um mês, José Matheus saiu da chácara onde estava após um desentendimento entre parentes e não foi mais visto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O jovem José Matheus, que mora na zona oeste do Rio de Janeiro, desapareceu durante uma viagem com a família para Resende, no Sul Fluminense, há cerca de um mês. O rapaz, que tem problemas psiquiátricos, saiu da chácara onde estava após um desentendimento entre parentes e não foi mais visto. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele deve ligar para o Disque Denúncia: 2253-1177