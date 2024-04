Mulher que jogou água fervente na amiga é presa em Realengo, zona oeste do Rio

Alto contraste

Na última sexta-feira (8), a polícia prendeu a jovem que jogou água fervente em uma amiga, em novembro do ano passado, na comunidade Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio. Emanuele Almeida Martins, de 18 anos, se entregou no dia seguinte a uma troca de tiros no momento em que a polícia chegou no local para efetuar a prisão. A mulher estava sendo procurada pela polícia desde janeiro, quando o mandado de prisão foi expedido pela justiça. O caso aconteceu quando Emanuele descobriu que uma amiga trocava mensagens com seu namorado. Ela levou a amiga para sua casa e jogou uma panela fervente com água e óleo na jovem. A vítima, de 17 anos, foi levada para a UPA de Realengo e, em seguida, para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, até ter alta. Emanuele foi encaminhada para o presídio de Benfica e vai responder por tentativa de homicídio qualificado.