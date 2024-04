Mulher revela ter sido dopada pelo companheiro no RJ; ele fugiu e deixou prejuízo de R$ 500 mil

Alto contraste

Uma mulher, de 31 anos, usou as redes sociais para revelar ter sido dopada pelo companheiro. O caso aconteceu em um quiosque no Leme, zona sul do Rio, em dezembro de 2023. Ela contou ter tido um apagão na praia e acordado no CTI de um hospital com falência no fígado. A equipe médica descobriu que se tratava de envenenamento e comunicou à polícia. O golpista fugiu e deixou um prejuízo de R$ 500 mil.