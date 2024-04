Operação na Vila Aliança termina com um preso e apreensão de armas e fuzil De acordo com a polícia, a ação teve como objetivo coibir a atuação de criminosos na região

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Militar prendeu um suspeito durante uma operação na comunidade da Vila Aliança, na zona oeste do Rio. De acordo com a polícia, a ação teve como objetivo coibir a atuação de criminosos na região. Durante a operação, os traficantes colocaram barricadas e atearam fogo em pneus para impedir o acesso da polícia na região. Após um confronto armado com criminosos, a equipe do 14°BPM (Bangu) apreendeu um fuzil e drogas.