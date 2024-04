Polícia aguarda novos depoimentos das vítimas de coach preso por abuso sexual na Baixada Fluminense

Alto contraste

A Polícia Civil aguarda novos depoimentos de vítimas do coach e influenciador digital Ângelo Ventura, suspeito de estuprar e abusar de mulheres na Baixada Fluminense. Uma das vítimas do coach é a própria filha de criação, que disse ter criado coragem para denunciar o caso por medo das sobrinhas serem vitimas. Até o momento, cinco mulheres denunciaram os abusos. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. O coach já passou pela audiência de custódia e aguarda a transferência para um presídio. Com a repercussão do caso, a polícia acredita que novas vítimas apareçam.