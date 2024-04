Polícia analisa imagens que flagraram execução de comerciante com 30 tiros no Rio de Janeiro Carlos Henrique foi abordado no final do expediente. A suspeita é que ele tenha sido morto por não aceitar pagar taxa para milícia

Cidade Alerta RJ| 16/03/2024 - 12h51 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share