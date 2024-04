Polícia Civil investiga suposta venda de sacolés com droga sintética em ensaios de blocos do Rio Segundo a denúncia, um casal carregava uma placa com o anúncio do produto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil abriu uma investigação sobre a suposta venda de sacolés com drogas sintéticas durante ensaios de blocos de Carnaval do Rio. Apelidados popularmente como "sacolés com bala", as imagens do material sendo vendido viralizaram nas redes sociais. Segundo denúncia, um casal carregava uma placa com anúncio da venda do produto.