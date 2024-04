Polícia Civil ouve testemunhas e apura a motivação do assassinato de advogado no centro do Rio Três suspeitos de envolvimento no crime já foram presos

A polícia identificou Cezar Daniel Mondego de Souza como o terceiro envolvido na execução de um advogado no centro do Rio. De acordo com as investigações, o suspeito seria responsável pelo monitoramento da vítima junto de Eduardo Sobreira Moraes, também preso. Outro suspeito é o policial Leandro Machado, que se entregou na Delegacia de Homicídios, após ser apontado como responsável pela parte logística do crime. De acordo com a defesa, o PM apresentou uma justificativa para o carro alugado por ele ter sido utilizado no crime. A Polícia Civil já ouviu mais de dez pessoas na investigação sobre a morte de Rodrigo Marinho Crespo. Segundo depoimentos, o advogado estava investindo no ramo de jogos online. A motivação e o mandante do crime ainda são apuradas.