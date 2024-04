Polícia investiga caso de torcedor do Botafogo encontrado morto em casa, no Rio A vítima disse à família que iria assistir ao jogo do time. Na mesma noite, ele ligou para a mãe e pediu socorro

A polícia investiga o caso de um torcedor do Botafogo encontrado morto em casa, no Rio de Janeiro. A vítima disse à família que iria assistir ao jogo do time. Na mesma noite, ele ligou para a mãe e pediu socorro. Os parentes encontraram o corpo com um ferimento no tórax, que pode ter sido provocado por uma faca ou uma chave de fenda.