Policiais são recebidos com tiros e protestos durante operação em comunidades da zona norte do Rio A ação tinha como objetivo impedir o avanço do tráfico na região

Policiais foram recebidos a tiros por criminosos das comunidades de Manguinhos, Mandela e Arará, na zona norte do Rio, durante uma operação que tinha como objetivo impedir o avanço do tráfico na região. De acordo com a Polícia Militar, dois homens foram presos em flagrante após tentativa de atear fogo em um ônibus. Ao todo quatro pessoas foram presas e uma baleada. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. A polícia apreendeu uma grande qualidade de droga, duas pistolas e três fuzis. O policiamento permanece na região para garantir a segurança.