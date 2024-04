Rompimento de adutora alaga casas na Baixada Fluminense

Alto contraste

O rompimento de uma adutora alagou diversas casas do bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Técnicos da concessionária Águas do Rio foram ao local para realizar o reparo da adutora. Por conta do vazamento, o fornecimento de água teve que ser interrompido em nove bairros de Belford Roxo e também em 54 regiões de Duque de Caxias.