Três homens invadem e roubam pizzaria na zona norte do Rio Outros comerciantes relataram terem sido alvos de crimes na região da Vila da Penha

Três homens invadiram uma pizzaria na Vila da Penha, zona norte do Rio. Eles arrombaram a porta do estabelecimento e levaram todo o dinheiro do caixa. A ação durou cerca de 10 minutos. Outros comerciantes relataram terem sido alvos de crimes na região.