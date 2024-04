Viaturas da polícia terão câmeras de monitoramento no RJ

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As viaturas das forças de segurança pública do Rio de Janeiro vão ganhar mais de 5.000 câmeras de monitoramento. Dois equipamentos serão acoplados no teto do carro: um para reconhecimento facial e outro para leitura da placa. Dentro do automóvel, uma terceira câmera vai monitorar os policiais. O investimento da tecnologia é de R$ 263 milhões.