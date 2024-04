Amante mata marido envenenado para ganhar a pensão da sua esposa falecida 

Alto contraste

A+

A-

O idoso não teve chances de se defender O idoso não teve chances de se defender (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha um caso cheio de mistérios e segundas intenções. Na cidade de Vitória (ES), Antônio, de 62 anos, passou mal subitamente e, ao ser socorrido, não resistiu e morreu. Sua filha foi quem o levou para o hospital, e procurou a polícia por suspeitar o que teria acontecido com seu pai.

De início, a suspeita dos médicos era dengue. Porém, segundo o delegado do caso, no momento da liberação do corpo do homem no DHPP, a filha dele alegou que o pai poderia ter sido assassinado. A partir daí o processo de investigações começou.

Depois, foi descoberto que o Serviço de Verificação de Óbito estadual havia indicado uma morte por intoxicação exógena, ou seja, envenenamento. Logo em seguida, as autoridades identificaram que a então companheira da vítima estava, naquele momento, tentando sair do estado.

Durante as investigações, a polícia também descobriu que Antônio mantinha um relacionamento extraconjugal com a suspeita há bastante tempo. No final do ano passado, com o falecimento da esposa, a amante assumiu as finanças e passou a tomar conta da vida do homem de forma geral.

Continua após a publicidade

Porém, as autoridades revelaram que o relacionamento secundário não era harmonioso, e a mulher chegava até mesmo a agredir o idoso. Além disso, foi descoberto que a mulher havia feito uma procuração para o seu próprio nome, para que ela se tornasse beneficiária da pensão por morte que Antônio recebia da falecida esposa.

Graças a essa assinatura suspeita, e a todo o histórico de violências, a polícia entendeu que ela poderia ter cometido o crime e efetuou a prisão em flagrante da mulher. A suspeita ficou atrás das grades, mas de forma preventiva, como deferiu o poder judiciário.

Continua após a publicidade

Na casa do idoso falecido, foram recolhidos diversos recipientes. Agora, a perícia vai comparar o conteúdo apreendido com o material biológico da vítima. De acordo com a profissional responsável, garrafas encontradas no local continham líquidos com substâncias não identificáveis.

Em depoimento oficial, a suspeita negou qualquer envolvimento com o crime. Porém, o laudo da biópsia ainda é aguardado e ainda não tem prazo para ser concluído.

Continua após a publicidade

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe atualizações de casos como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Homem agride a namorada grávida até a morte por não aceitar o fim da relação Miriã, de 35 anos, foi agredida até a morte pelo namorado em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ela estava no quinto mês de gestação e, segundo a polícia, a mulher terminou o relacionamento, mas Will não aceitou e partiu para cima dela. O crime aconteceu na frente de um dos filhos da vítima. Para os investigadores, o adolescente, de 12 anos, contou que esse não foi o primeiro homicídio cometido pelo suspeito. O homem também teria agredido até a morte Sérgio, o pai do adolescente e ex-marido da mulher. Após cometer o crime, o homem ligou para a polícia, confessou tudo e foi preso em flagrante