Cantor sertanejo é morto a tiros em frente a própria família em SP

Alto contraste

A+

A-

Homem foi atacado na porta de sua casa em SP Homem foi atacado na porta de sua casa em SP (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o caso que traumatizou uma família inteira no interior de São Paulo. Na cidade de São José do Rio Preto, um cantor sertanejo foi surpreendido ao atender uma visita na porta de casa e pagar com a própria vida.

Gustavo Caporalini, de 39 anos, atuava como cantor sertanejo em casas noturnas e bares locais. Além disso, trabalhava também como corretor de imóveis e era muito conhecido na região. No dia em que foi morto, estava em uma festa de família, interrompida pelo assassino.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, o atirador chegou na casa da vítima, onde foi recebido pela mãe de seu alvo. Após o criminoso alegar que queria, a todo custo, conversar com Gustavo, a idosa, sem saber do que se tratava, foi chamá-lo.

Logo antes de receber o assassino, o cantor estava brincando com seus três filhos, que testemunharam tudo, assim como o resto da sua família. Assim que chegou na calçada, ele foi atingido pelos disparos à queima-roupa.

Continua após a publicidade

Um dos tios da vítima, por ser Policial Militar, tentou conter o autor do crime, mas não conseguiu. Em seguida, Gustavo foi levado ao hospital de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O velório acontece na mesma cidade, onde o cantor nasceu.

Com as investigações, o assassino foi identificado e localizado. Há cerca de 200 quilômetros da cidade, o homem foi encontrado em Campina Verde, Minas Gerais. Agora, ele vai responder pelo crime de homicídio doloso.

Continua após a publicidade

Até então, o cantor se apresentava com uma dupla, conhecidos como "Wesley e Gustavo". Porém, de acordo com as informações apuradas pela equipe da emissora, ele tinha o sonho atual de seguir carreira solo e ganhar o país com sua música.

Acompanhe as atualizações do caso no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Domingo Espetacular apurou mais informações sobre a morte da enfermeira Cristiane da Silva Barbosa, de 44 anos, que morava em Porto Velho (RO). A mulher faleceu após ter complicações da cirurgia estética que fez em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Cleidson de Oliveira Ribeiro, marido da vítima, acredita que a clínica seria a responsável por sua esposa não sobreviver ao procedimento; entenda o caso.