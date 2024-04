Caso Geremias: Leonardo afirma que Isaac já havia agredido a criança outras vezes

Alto contraste

Companheiro de Isaac denuncia comportamento suspeito do namorado

O Cidade Alerta acompanha o caso sobre o desaparecimento do venezuelano Geremias, de 7 anos, que sumiu após brincar em um campo de futebol, em frente a residência onde morava, na zona sul da capital paulista. Dias depois, a polícia colocou cães farejadores nas buscas e encontram o corpo do menino Geremias enterrado nos fundos da casa do tio Isaac Marcano.

Isaac era o pai de criação e quem tinha a guarda da criança. Após encontrarem o corpo, o rapaz e seu companheiro, Leonardo Silva, viraram suspeitos e foram presos. Os dois deram entrevista no dia anterior, aparentavam estar desesperados com o sumiço de Geremias e contrataram o doutor Roberto Guastelli como defesa.

Leonardo, companheiro de Isaac, falou com o Cidade Alerta enquanto era conduzido junto do companheiro à delegacia. "De ontem pra cá, vi algo diferente no Isaac", disse Leonardo. O companheiro teria dito que notou pouco interesse do Isaac em procurar pelo próprio filho de criação.

Além disso, Leonardo afirmou que a criança teria desaparecido no dia anterior ao divulgado, na sexta-feira (26). No dia, o menino teria demorado a voltar para casa e Isaac não gostou, mandou a criança para o banho e proibiu a saída. No entanto, Geremias não obedeceu e voltou a brincar na rua.

Segundo Leonardo, Isaac teria saído atrás de Geremias, mas retornou sozinho, como se nada tivesse acontecido. O suspeito ainda relatou que Isaac tinha histórico de agredir o menino e familiares dele garantiram que o jovem não teria envolvimento no crime.

A polícia investiga a versão dada por Leonardo e a motivação ainda é um mistério.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.