Cidade Alerta |Do R7

Emboscada: carro de PM é alvejado enquanto voltava para casa no interior de SP Dentro do veículo, estavam o agente, a esposa e duas crianças; ninguém saiu ferido

Alto contraste

A+

A-

Carro de PM é alvejado na porta de sua residência Carro de PM é alvejado na porta de sua residência (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o primeiro caso de um policial militar vítima de uma emboscada após ataques e mortes no litoral paulista. O caso ocorreu em uma estrada de terra em Santa Isabel (SP).

Tudo teria acontecido por volta das 23h, em uma estrada que liga a comunidade com a Rodovia Professor Joaquim Simão.

Como a via é estreita, os motoristas da região têm o costume de parar no acostamento, mais próximo da área de mata, ao perceber a aproximação de outro carro, para que o outro veículo desça e ambos consigam passar.

Foi exatamente isso o que o policial fez naquele momento. Ele percebeu que outro carro estava descendo e parou na lateral. No momento em que um veículo passou pelo outro, começaram os disparos. O agente acelerou, foi em direção à área de mata e conseguiu escapar da emboscada.

Continua após a publicidade

Dentro do veículo estavam o policial, a mulher e duas crianças, a mais velha com 7 anos. O motivo do ataque ainda é cercado de muito mistério. Durante o registro da ocorrência, o policial contou aos agentes que, após sofrer aqueles disparos, reagiu e também atirou contra os criminosos. Ele acredita que um deles possa, sim, ter sido ferido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Santa Isabel e as vítimas devem ser convocadas para prestar novos depoimentos. Nesse momento, a polícia não quis entrar em detalhes justamente para não atrapalhar as investigações, mas tentou levantar dados de quem possam ser os agressores.

Continua após a publicidade

Como se trata de um agente de segurança, a investigação não descarta nenhuma hipótese.

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.