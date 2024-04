Fantasiado para matar: folião misterioso abre fogo contra empresário em posto de combustível

Alto contraste

Fantasia estratégica escondeu a identidade do criminoso

O Cidade Alerta acompanha um ataque misterioso, que aconteceu no meio de um dos maiores carnavais do Brasil. Nas ladeiras de Olinda, região metropolitana de Recife, um homem fantasiado usou o festejo para cometer um assassinato.

A conveniência de um posto de combustíveis virou cena de crime quando um folião disfarçado entrou no estabelecimento com a intenção de matar ao invés de comprar. O bandido arquitetou todo o plano, e colocou em ação sem levantar suspeitas.

Primeiro, ele pediu para o dono do estabelecimento pegar um item nas prateleiras. Quando o homem se virou, o atirador pegou uma arma e disparou diversas vezes, à queima-roupa. Logo em seguida, fugiu.

O circuito de segurança local gravou tudo. Ao ouvir os disparos, as pessoas na rua se desesperaram, mas, mesmo assim, o criminoso se misturou no meio da multidão, e não foi mais visto. Pouco tempo após o crime, equipes da Polícia Militar isolaram a área.

Segundo testemunhas, a vítima tinha 34 anos, e estava no comando do estabelecimento há cerca de dois anos. Ainda não se sabe o motivo do homicídio, mas a possibilidade de execução é considerada.

O Instituto de Criminalística analisou o espaço e encontrou cápsulas de bala próximas às bombas de combustíveis. As autoridades continuam no trabalho de investigação para identificação e localização do suspeito. Qualquer informação é válida.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

