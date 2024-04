Homem é suspeito de armar emboscada para matar a ex-companheira no Paraná De acordo com as investigações, Sueli Terezinha Matoso teve a casa incendiada e foi baleada; entenda

Sueli foi baleada com, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo Sueli foi baleada com, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe detalhes da morte de Sueli Terezinha Matoso, de 49 anos, assassinada a tiros em Itaperuçu, no Paraná. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que já foi identificado e é procurado pela polícia.

A equipe de reportagem da RECORD apurou que Sueli conheceu um homem na metade do ano de 2022 e, desde então, passou a se relacionar com ele. Conviveram por cerca de um ano e este homem se demonstrou ser bastante violento e extremamente ciumento. Sueli ficou assustada e resolveu separar e voltou a morar sozinha.

Três meses depois, ela conheceu outro homem. Eles começaram a namorar e logo foram morar juntos. O ex-namorado não teria gostado dessa nova relação. No dia do crime, o ex de Sueli foi até a residência conversar com ela. Eles teriam discutido e ele convenceu a mulher a entrar no carro.

Enquanto a vítima foi para o automóvel, o suspeito ateou o fogo na casa. Em seguida, entrou no carro e os dois saíram. Um vídeo, feito pelos moradores da região, mostrou a casa sendo consumida pelas chamas.

Após rodar por cerca de 200 metros, o motorista parou o carro em uma área de mata e iniciaram uma nova discussão. Moradores da região escutaram os gritos de Sueli pedindo para não ser morta, mas, no momento em que ela saiu do carro, foi baleada com mais de cinco disparos de arma de fogo.

Em seguida, o suspeito embarcou no carro, saiu em direção ao centro da cidade e está foragido. O delegado responsável pelo caso segue a investigação ouvindo testemunhas e familiares da vítima.

Assista ao vídeo completo:

