Homem mata esposa e tira selfie ao lado do corpo da vítima Daniele chegou a pedir ajuda, mas foi atingida com golpes de faca e não resistiu

A vítima chegou a mandar mensagem a uma amiga pedindo ajuda A vítima chegou a mandar mensagem a uma amiga pedindo ajuda (Reprodução/Instagram)

O Cidade Alerta traz detalhes de mais um caso de feminicídio, José Renato Torres assassinou Daniele Vieira dos Santos com golpes de faca. Com uma frieza impressionante, após cometer o crime contra a ex-mulher, o suspeito tirou uma selfie com o corpo da vítima ao lado. A fotografia teria sido enviada para a família de Daniele.

O crime aconteceu de madrugada. Segundo a comadre da vítima, ela teria mandado mensagem pedindo ajuda e dizendo que José queria matá-la. No entanto, a amiga estava dormindo, só viu o recado pela manhã e não teve tempo de salvá-la.

Para a polícia, o suspeito disse que Daniele o agrediu com uma facada e ele teria reagido. Porém, segundo o delegado do caso, a fotografia provou que ele não apresentava nenhuma lesão corporal.

Segundo a mãe da vítima, a filha já tinha sido agredida pelo criminoso. O suspeito foi preso e a arma do crime apreendida. Daniele deixou um filho de 17 anos, fruto do relacionamento com o agressor.

