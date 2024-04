Cidade Alerta |Do R7

'Me abraçou como um pai', afirma Luiz Bacci sobre Percival de Souza

O comentarista continua a analisar casos no blog do R7.com e podcast Aquivo Vivo O comentarista continua a analisar casos no blog do R7.com e podcast Aquivo Vivo (Edu Moraes/RECORD)

Após 21 anos dedicados a RECORD, Percival de Souza recebeu o agradecimento de Luiz Bacci pela sua participação no Cidade Alerta. Ao vivo, o apresentador do programa comentou sobre a trajetória do comentarista e pontuou momentos marcantes nas análises dos casos criminais.

Nas duas décadas que atuou na emissora, Percival marcou a história do jornalismo nacional. Seus comentários e críticas contribuíram, não apenas para o desenvolver das investigações, como para o melhor entendimento dos telespectadores sobre as ocorrências.

Ao relembrar a própria jornada no programa, iniciada em 2017, Bacci voltou ao passado para expressar sua gratidão ao companheiro. "Me abraçou como um pai abraça um filho", afirmou. Desejou, ainda, que Percival possa colher os frutos que plantou em todos esses anos frente à tela da emissora.

Por fim, se despediu elencando qualidades sobre o amigo, e garantiu: "Para sempre, fará parte da RECORD".

Confira na íntegra:

