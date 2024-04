Mulher mata o marido e aciona a polícia no Paraná; crime está cercado de contradições A autoria do crime alegou legítima defesa e contou que tinha dois pedidos de medidas protetivas contra ele

O casal tinha um filho e estavam juntos há mais de 10 anos O casal tinha um filho e estavam juntos há mais de 10 anos (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha um caso de confissões e contradições. Em Curitiba (PR), a polícia foi acionada pela própria autora do crime, que confessou tudo e ainda explicou seus motivos por matar o próprio marido.

Gunter, de 31 anos, foi assassinado com golpes de faca pela sua esposa, de 36. O crime aconteceu no apartamento do casal, onde a mulher se entregou quando as autoridades chegaram ao local.

Ela foi colocada em uma viatura pela PM, e alegou ter cometido a violência em legítima defesa. Segundo ela, outras pessoas estavam no seu apartamento, inclusive o filho do casal, de apenas 10 anos, quando seu marido iniciou uma discussão e a agrediu.

Ela disse, ainda, que pegou a arma branca apenas depois de ser atacada por ele. Porém, seu depoimento apresentou algumas contradições.

Aos policiais, ela garantiu que o crime aconteceu no início da noite, mas, sinais encontrados no corpo do homem, indicaram que ele foi morto cerca de oito horas antes das autoridades serem acionadas.

Um agente de segurança revelou que não foram encontradas marcas de sangue na cena do crime. Porém, a possibilidade de a mulher ter limpado o local após cometer o crime vai ser avaliada pela polícia científica.

Vizinhos informaram que o homem morto era viciado em drogas, e agredia constantemente a esposa. De acordo com a polícia, ela tinha dois pedidos de medidas protetivas contra ele. Agora, é apurado se a autora do crime agiu, ou não, em legítima defesa.

Confira na íntegra:

