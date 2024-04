Patrulha do Consumidor : Cliente paga R$ 35 mil em móveis planejados, mas empresa não entrega Empresa também se negou a devolver o dinheiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Glória pagou R$ 35 mil para mobiliar a casa com móveis planejados, mas a empresa contratada não entregou os produtos e se negou a devolver o dinheiro. A Patrulha do Consumidor foi acionada. Acompanhe todos os detalhes com Celso Russomanno.