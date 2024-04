Patrulha do Consumidor: golpistas usam Inteligência Artificial para criar vídeo falso de Celso Russomanno A imagem e a voz do apresentador foram burladas levando o consumidor a crer que as informações divulgadas eram reais

Criminosos usaram a imagem do Celso Russomanno para criar um vídeo falso sobre uma propaganda de venda de celulares e notebooks em um site de um grande varejista. O anúncio é uma farsa e foi gerado através de ferramentas de Inteligência Artificial. A imagem e a voz do apresentador foram burladas levando o consumidor a crer que as informações divulgadas eram reais, mas se tratava de um golpe. A Patrulha do Consumidor acionou a polícia para combater a fraude.