Polícia identifica suspeitos de sequestrar e atear fogo em jovem por chave Pix enviada para resgate

Suspeito era o novo namorado da vítima e negou a autoria do crime Suspeito era o novo namorado da vítima e negou a autoria do crime (Divulgação/RECORD)

O Cidade Alerta acompanhou o caso de Laíse Stephanie Gonzaga Ramalho, de 22 anos, que estava desaparecida desde domingo de Carnaval (11), após o suspeito como namorado dela, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Na noite de segunda-feira (19), um caminhoneiro se deparou com a jovem com corpo em chamas na BR 040 e chamou a polícia. Ao ser socorrida, Laíse conseguiu passar algumas informações a Polícia Militar e descobriram que ela estava fugindo de seus sequestradores.

Os criminosos chegaram a mandar um vídeo torturando a jovem e pedindo dinheiro. Com a chave Pix repassada para a família realizar o pagamento de resgate, a investigação chegou a primeira suspeita. "Conseguimos identificar essa pessoa que receberia o Pix, localizamos seu endereço e efetuamos a prisão de uma mulher", disse o policial.

Presa em flagrante, ela entregou o comparsa. O homem se apresentou aos policiais como Rodrigo, mas, segundo o sargento, a identidade era falsa. Ele negou a autoria do crime e alegou que apenas teria transportado ela no veículo dele até a região de divisa entre Sete Lagoas e Esmeraldas, em Minas Gerais.

A jovem teve 90% do corpo queimado e vários ferimentos provocados com o que parece ser uma faca. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, que pretende descobrir se existia uma dívida da jovem com traficantes e se outras pessoas participaram do crime.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.

