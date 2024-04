Agressão em família: mulher é atacada dentro de casa pela irmã e pelo cunhado

Alto contraste

As imagens de segurança mostram um homem quebrando o carro e invadindo a casa da cunhada no Paraná. Logo atrás dele, uma mulher, ela é irmã da dona do imóvel. Lá dentro a mulher foi agredida pelo casal e teve a casa destruída. O rapaz estava com um facão na mão foi contido pelo jardineiro. Segundo as investigações, os agressores tomaram essa atitude após a dona da casa despedir a irmã que trabalhava na empresa da família.