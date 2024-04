"Ainda temos áreas de alagamento no litoral", alerta Tenente da Defesa Civil de São Paulo Ele conversou ao vivo com Bacci

O tenente Maxwell da Defesa Civil conversou ao vivo com Cidade Alerta para falar sobre os reflexos da chuva no estado de São Paulo. Ele comentou sobre os cuidados que devem ser tomados, e fez um alerta: “Ainda temos áreas de alagamento no litoral [de São Paulo]”.