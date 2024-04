Assassino de manobrista é preso após quase quatro meses foragido; crime aconteceu no Capão Redondo (SP)

Alto contraste

Após passar mais de três meses foragido, a polícia prendeu o homem que matou a tiros o manobrista Felipe, de 23 anos. Willian cometeu o crime em novembro do ano passado no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Ele foi capturado em Ipatinga, Minas Gerais. O assassino era cabeleireiro e tinha uma relação próxima com a vítima. Quando tudo aconteceu, foi apontada a suspeita de que Willian matou Felipe após o jovem se recusar a apresentar a irmã para o cabeleireiro. A família de Felipe acredita que o assassino não agiu sozinho, pois ele teria chegado ao local do crime na garupa de uma moto. Além disso, alguém teria informado que Felipe estava na oficina.