Ataque pelas costas: câmera flagra jovem sendo assassinado por um conhecido A família não faz ideia do que levou o assassino a cometer tamanha crueldade

Lucas, que tinha 23 anos e portava de necessidades especiais, foi atacado pelas costas. O crime foi cometido por Matheus no meio de uma rua em São José dos Campos, interior de São Paulo. Na gravação é possível ver que, mesmo caído, o rapaz foi atingido por um segundo golpe. Lucas passou mais de três meses internado em estado gravíssimo, até que acabou não resistindo. A família não faz ideia do que levou o assassino a cometer tamanha crueldade. A justiça já determinou a prisão do agressor, que é procurado neste momento.