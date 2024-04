Avó, mãe e filha somem misteriosamente e polícia desconfia que elas foram ‘sacrificadas’ em ritual macabro

Alto contraste

Sophia, de 6 anos de idade, está desaparecida há cerca de 3 meses. Foi o Thiago, pai dela, quem registrou o sumiço na delegacia. Isso porque, a mãe da menina, Priscila, também desapareceu. Juntos com elas estaria a avó materna, Silvia. O que mais intriga o pai são as possíveis provas encontradas por ele no computador da ex-mulher. Priscila guardava diversas imagens e publicações que alusão a várias seitas, imagens de magia negra e até morte de crianças. Thiago está desesperado, sem saber se a filha está bem, se foi vendida ou até mesmo se algo de pior aconteceu em algum grupo ritualístico.