Briga entre comerciantes na região da Cracolândia termina em pancadaria e facadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma disputa entre um dono de restaurante e uma vendedora de churrasquinho acabou em pancadaria, pauladas e até golpes de faca. O caso ocorreu no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. A confusão começou quando Romário, de 29 anos, montou um restaurante para trabalhar com a família. Entre as comidas oferecidas, estavam os procurados churrasquinhos. O problema é que, na frente do restaurante, Juliane, de 39 anos, tinha um carrinho onde também vendia espetinhos. A disputa sempre foi marcada por discussões e xingamentos entre as partes, mas dessa vez, os concorrentes passaram dos limites.