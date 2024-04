Briga por barulho de moto: rapaz de 17 anos morre depois de ser baleado

Alto contraste

Enzo, de 17 anos, morreu após ser baleado na garupa da moto de um amigo em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo. A família acredita que quem cometeu o crime é um empresário, dono de um espaço conhecido por promover festas com "paredões" de som. O homem teria atirado após bater boca com algumas pessoas que supostamente faziam barulho com motos. A família de Enzo garante que ele e o amigo não participaram dessa discussão e que apenas pegaram uma moto emprestada para andar pelo bairro. Esse amigo da vítima foi atingido de raspão e sobreviveu. O empresário apontado como assassino não foi mais visto.