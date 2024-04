Briga quase acaba em tragédia: homem teria planejado ataque ao atual namorado da ex-mulher

Alto contraste

Uma câmera de monitoramento registrou a briga que acabou em tentativa de homicídio em Suzano, grande São Paulo. Segundo a família da vítima, o atirador pode ter planejado o ataque, que teria sido causado por ciúmes. Felipe e Jenniffer foram casados por seis anos e tiveram um filho. A união não deu certo e eles se separaram. Jenniffer inclusive chegou a conseguir medida protetiva contra o ex, por agressão. Três anos depois, ela se casou com Renan. Isso teria irritado Felipe que, segundo a ex, teria planejado o ataque ao rival. O medo de Jeniffer agora é que o ex volte para tentar algo contra ela e a família de Renan.