Câmera flagra assassinato cometido na tarde desta quinta (1º) em Santo André (SP) Mesmo alvejado, o motorista ainda dirigiu cerca de 300 m até colidir com um muro, nas proximidades de uma comunidade

A vítima dirigia quando um homem se aproximou em uma moto, desceu e disparou vários tiros. Mesmo alvejado, o motorista ainda dirigiu cerca de 300 m até colidir com um muro, nas proximidades de uma comunidade. Capitão Guedes, da Polícia Militar, falou ao vivo no Cidade Alerta sobre a investigação do caso.